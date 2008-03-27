Засідання підсумкової колегії МОЗ України ”Підсумки діяльності галузі охорони здоров`я за 2007 рік”
28.03.2008 року, об 11.00 відбудеться розширене засідання підсумкової колегії Міністерства охорони здоров`я України.
Тема заходу: "Підсумки діяльності галузі охорони здоров`я за 2007 рік".
Участь у засіданні беруть:
Міністр охорони здоров`я України Василь Князевич;
Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтєєва;
Президент Академії медичних наук України Олександр Возіанов;
Голова ЦК профспілки працівників охорони здоров`я Таміла Казаріна;
Народі депутати України;
Представники Уряду та Секретаріату президента України.
Керівники Управлінь охорони здоров`я обласних державних організацій всіх областей України, АР Крим, м. Києва та м. Севастополя;
Подія відбудеться у великому залі колегій МОЗ України за адресою:
м. Київ, вул. Грушевського, 7, 2 поверх.
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