Засідання підсумкової колегії МОЗ України ”Підсумки діяльності галузі охорони здоров`я за 2007 рік”

28.03.2008 року, об 11.00 відбудеться розширене засідання підсумкової колегії Міністерства охорони здоров`я України. Тема заходу: "Підсумки діяльності галузі охорони здоров`я за 2007 рік". Участь у засіданні беруть: Міністр охорони здоров`я України Василь Князевич; Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтєєва; Президент Академії медичних наук України Олександр Возіанов; Голова ЦК профспілки працівників охорони здоров`я Таміла Казаріна; Народі депутати України; Представники Уряду та Секретаріату президента України. Керівники Управлінь охорони здоров`я обласних державних організацій всіх областей України, АР Крим, м. Києва та м. Севастополя; Подія відбудеться у великому залі колегій МОЗ України за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 7, 2 поверх. Акредитація представників ЗМІ здійснюється 27 березня 2008 р. з 14.00 до 18.00 за тел. 253-69-75, 253-02-25.

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