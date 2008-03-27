Засідання підсумкової колегії МОЗ України ”Підсумки діяльності галузі охорони здоров`я за 2007 рік”

13:02, 27 березня 2008
Країна
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28.03.2008 року, об 11.00 відбудеться розширене засідання підсумкової колегії Міністерства охорони здоров`я України.

Тема заходу: "Підсумки діяльності галузі охорони здоров`я за 2007 рік".

Участь у засіданні беруть:

Міністр охорони здоров`я України Василь Князевич;

Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтєєва;

Президент Академії медичних наук України Олександр Возіанов;

Голова ЦК профспілки працівників охорони здоров`я Таміла Казаріна;

Народі депутати України;

Представники Уряду та Секретаріату президента України.

Керівники Управлінь охорони здоров`я обласних державних організацій всіх областей України, АР Крим, м. Києва та м. Севастополя;

Подія відбудеться у великому залі колегій МОЗ України за адресою:

м. Київ, вул. Грушевського, 7, 2 поверх.

Акредитація представників ЗМІ здійснюється 27 березня 2008 р. з 14.00 до 18.00 за тел. 253-69-75, 253-02-25.

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