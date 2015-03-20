Німеччина забрала на лікування ще 17 поранених українських бійців

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Блоку Петра Порошенка», зокрема, сьогодні, 20 березня, у міжнародний аеропорт Бориспіль прибув літак Бундесверу для медичної евакуації.

16 поранених бійців проходитимуть курс лікування у чотирьох військових госпіталях, а один, згідно із домовленостями волонтерських організацій, у цивільній клініці.

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Це вже не перша допомога німецького уряду для України в медичній сфері. Декілька десятків українців уже пройшли лікування в медичних закладах Німеччини. Ще троє й досі проходять курс лікування та реабілітацію.

Окрім Німеччини надавати гуманітарну допомогу Україні готові й інші країни Північного альянсу. Вчора отримали підтвердження від НАТО про готовність продовжувати програму допомоги пораненим України. Зокрема, лікарні Греції готові взяти на лікування 21 пораненого.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби президента України, станом на 16 березня на лікуванні у Німеччині перебували 44 громадянина України, які отримали тяжкі поранення на Майдані та у зоні АТО. Фінансування витрат, пов’язаних з транспортуванням в обох напрямках, лікуванням та реабілітацією, здійснювалося німецькою стороною.