На Житомирщині торік усиновлено 93 дитини з інтернатів.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, в області у минулому році продовжувалася робота із забезпечення державної підтримки дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Так, протягом 2014 року на Житомирщині усиновлено 93 дитини з інтернатних закладів усіх сфер підпорядкування, а до сімейних форм виховання влаштовано 153 дитини.

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Станом на 1 січня цього року у сімейних формах виховання у регіоні перебувало 84,9% дітей, віднесених до цієї категорії, проти 82% станом на 01.01.2014 року.

Загалом за минулий рік в області державні види допомоги отримали 126,9 тис. родин з дітьми, 13,1 тис. малозабезпечених сімей, а також 17,4 тис. інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів на загальну суму понад 1,4 млрд грн.