Хмельницькі волонтери придбали для бійців АТО німецьку швидку допомогу
13:45, 23 березня 2015Країна
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Хмельницькі волонтери купили для бійців, котрі перебувають у зоні АТО, швидку допомогу німецького виробництва, 2006 року випуску вартістю 5,5 тис євро
Швидка повністю укомплектована засобами реанімації
УНИАН
Про це кореспонденту УНІАН повідомила волонтер благодійного фонду “Волонтери Поділля” Анна Греснюк.
Вона зазначила, що автомобіль сьогодні буде відправлений солдатам добровольчого батальйону “Карпатська Січ”, який захищає українські позиції у селищі Піски Донецької області.
“Швидка повністю укомплектована засобами реанімації, носилками тощо. Автомобіль уже скоро буде рятувати життя наших бійців на сході”, - сказала Греснюк.
Волонтер додала, що разом із “швидкою” у зону АТО вони відправляють відремонтований УАЗ.
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