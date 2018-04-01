Туберкульоз відкриває своє обличчя

Туберкульоз відкриває своє обличчя

16:49, 27 березня 2008
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Хворих на туберкульоз насилу вдалося вмовити відкрити своє обличчя перед фотокамерами, але безрезультатним залишилося прохання розповісти свою «історію хвороби... Фоторепортаж

 

В Українському Домі в Києві, за сприяння Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» і Бюро ВООЗ в Україні, працює фотовиставка, присвячена Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом. Ця хвороба - особлива проблема для Донецького регіону. Фотографії зроблені співробітниками ВООЗ.

 

 

 

 

Фтизіатри Донецької обласної клінічної туберкульозної лікарні констатують - зараз у Донецькій області кожні вісім годин одна людина помирає від туберкульозу. Кожні 2,5 години в області реєструється новий хворий.

Захворюваність туберкульозом на Донеччині  на 15-25% вища за середньоукраїнський показник через вищу урбанізацію і щільність проживання населення, підкреслюють фахівці.

На жаль, в нашій країні до таких хворих ставляться  з упередженням, тому хворих туберкульозом насилу вдалося вмовити відкрити своє обличчя перед фотокамерами, але безрезультатним залишилося прохання розповісти свою «історію хвороби».

Хоча, за словами міністра охорони здоров`я В.Князевича,в цілому по Україні  сплеску дитячої захворюваності туберкульозом не спостерігається, ситуація у Донецькому регіоні така, що  кожні 15 хвилин туберкульозною паличкою інфікується одна дитина.

 

За словами міністра охорони здоров`я України В.Князевича, в Україні залишається високий рівень захворюваності серед лікарів-фтизіатрів.

Начальник відділу медичного забезпечення і епідеміологічного контролю управління Держдепартаменту з питань виконання покарань Владимир ШАЛАШНИЙ відзначив, що мережа установ кримінально-виконавчої системи Донецької області найбільша в Україні і включає 20 установ, в яких міститься більше 20 тис. засуджених і за останні три роки серед ув’язнених вдвічі знизився показник захворюваності активним туберкульозом.

Без солідної підтримки держави  проблему розповсюдження епідемії туберкульозу вирішити неможливо.

 

Наталя Максименко

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