Туберкульоз відкриває своє обличчя
Хворих на туберкульоз насилу вдалося вмовити відкрити своє обличчя перед фотокамерами, але безрезультатним залишилося прохання розповісти свою «історію хвороби... Фоторепортаж
В Українському Домі в Києві, за сприяння Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» і Бюро ВООЗ в Україні, працює фотовиставка, присвячена Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом. Ця хвороба - особлива проблема для Донецького регіону. Фотографії зроблені співробітниками ВООЗ.
|Відкриття виставки відбулося за участю директора по зовнішніх зв`язках Благодійного фонду "Розвиток України" Власти Шовковської, президента Національного олімпійського комітету Сергія Бубки і директора Бюро ВООЗ в Україні Ігоря Поканевича
Фтизіатри Донецької обласної клінічної туберкульозної лікарні констатують - зараз у Донецькій області кожні вісім годин одна людина помирає від туберкульозу. Кожні 2,5 години в області реєструється новий хворий.
|Пацієнт Горлівського протитуберкульозного диспансеру. Донецька область 2007 рік
Захворюваність туберкульозом на Донеччині на 15-25% вища за середньоукраїнський показник через вищу урбанізацію і щільність проживання населення, підкреслюють фахівці.
|Плевральна пункція туберкульозному хворому в Горлівському протитуберкульозному диспансері. Донецька область 2007 рік
На жаль, в нашій країні до таких хворих ставляться з упередженням, тому хворих туберкульозом насилу вдалося вмовити відкрити своє обличчя перед фотокамерами, але безрезультатним залишилося прохання розповісти свою «історію хвороби».
Хоча, за словами міністра охорони здоров`я В.Князевича,в цілому по Україні сплеску дитячої захворюваності туберкульозом не спостерігається, ситуація у Донецькому регіоні така, що кожні 15 хвилин туберкульозною паличкою інфікується одна дитина.
|У ігровій кімнаті дитячого відділення Донецької обласної клінічної туберкульозної лікарні 2007 року
Лікар-лаборант. Туберкульозна лікарня у Ждановській виправній колонії № 3. Донецька область 2007 рік
Начальник відділу медичного забезпечення і епідеміологічного контролю управління Держдепартаменту з питань виконання покарань Владимир ШАЛАШНИЙ відзначив, що мережа установ кримінально-виконавчої системи Донецької області найбільша в Україні і включає 20 установ, в яких міститься більше 20 тис. засуджених і за останні три роки серед ув’язнених вдвічі знизився показник захворюваності активним туберкульозом.
Без солідної підтримки держави проблему розповсюдження епідемії туберкульозу вирішити неможливо.
|Така сумна реальність у Макіївському міському протитуберкульозному диспансері. Донецька область 2007 рік
|У цих пробірках - культури мікобактерій туберкульозу