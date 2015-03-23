Німеччина прийме на лікування ще 17 тяжкопоранених бійців АТО

Німеччина прийме на лікування ще 17 тяжкопоранених бійців Антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«На днях до Німеччини вирушили на лікування 17 українських військових, які отримали тяжкі поранення під час бойових дій на сході України», - зазначив він.

Лисенко нагадав, що німецькі лікарі надали кваліфіковану допомогу вже декільком десятків українців.

Крім того, завдяки домовленостям між німецькою та українською владою, ФРН надасть хірургічне та медичне обладнання для військового госпіталю у Запоріжжі.

Також 21 пораненого українського воїна вже готові прийняти лікарні у Греції.