Кількість жертв конфлікту на Донбасі перевищила 6 тисяч - ООН

Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП) стверджує, що кількість жертв конфлікту на сході України перевищила 6 тисяч осіб.

Як передає ТАСС, про це сказано у звіті УКГП.

"Повні дані про загиблих у результаті останнього загострення бойових дій (із середини січня до середини лютого) ще не надійшли. У цілому з початку конфлікту в середині квітня 2014 року і до 19 березня 2015 року задокументовано загибель 6072 людей, ще 15 345 дістали поранення", - йдеться в доповіді.

Тим часом, тиждень тому УКГП повідомляла про 5 тис. 934 і 15 тис. 300 поранених.

Про те, що кількість убитих в ході бойових дій "майже напевно" перевищила 6 тис. осіб, заявив на початку березня верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн.

У УКГП наголошують, що наведені ними дані про жертви, що надаються місією ООН зі спостереження за ситуацією в галузі прав людини в Україні та Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), стримані.

Статистика ведеться на основі інформації, наданої українською владою, а також медичними установами Донецької та Луганської областей.

"Місія ООН із спостереження за правами людини в Україні та ВООЗ вважають, що реальна кількість загиблих значно вища", - наголошується в доповіді гуманітарного управління.

Як повідомили в УКГП, кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в результаті конфлікту в Україні досягла 1 млн 152 тис. При цьому кількість реєстрованих ВПО за останній тиждень скоротилася вдвічі.

"Епізодично надходять повідомлення про повернення переселенців у місця постійного проживання - в деяких районах ця кількість становить 50%", - йдеться у звіті.

З нього випливає, що кількість українців, які втекли в сусідні країни, становить 747 тис. осіб. З них 611 тис. знайшли притулок на території Росії і 81 тис. - в Білорусі.

В ООН констатують, що режим припинення вогню на сході України "в цілому дотримується", проте окремі перестрілки тривають.

"У Маріуполі ситуація залишається напруженою - звідти надходять повідомлення про обстріл села Широкиного, розташованого на схід від міста. Мінометні обстріли, зенітний і кулеметний вогонь тривають у Пісках, Авдіївці, в селищах Водяне, Дослідне, Веселе, Тоненьке, розташованих на північ від Донецька, а також в околицях донецького аеропорту. Інформація про мінометні обстріли, вибухи і перестрілки з використанням автоматичної зброї надходить з півночі Луганська - з населеного пункту Станиця Луганська", - зазначають в УКГП.

У доповіді також наголошується на погіршенні гуманітарної ситуації в результаті запроваджених Києвом обмежень, а також наростання напруженості внаслідок прийняття Верховною Радою закону про особливості управління територіями в Донбасі, оголошеними "окупованими".

Крім того, в УКГП висловили серйозну заклопотаність з приводу проблеми наявності мін, залишків війни та боєприпасів у зачеплених конфліктом районах.

"Інциденти, пов'язані з боєприпасами, фіксуються практично кожен день. З початком сезону сівби ймовірність таких випадків збільшиться", - попередили в гуманітарному управлінні ООН.