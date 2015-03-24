У Києві презентовано Концепцію соціальної педіатрії

У НМАПО ім. П.Л. Шупика відбулася науково-практична конференція «Медико-соціальні аспекти діагностики лікування та реабілітації захворювань у дітей», яка зібрала широкий загал фахівців, що опікуються питаннями охорони здоров’я дітей.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, у конференції взяло участь понад 800 учасників, серед яких головні спеціалісти територіальних органів охорони здоров'я зі спеціальностей «Педіатрія» та «Дитяча неврологія», «Психіатрія», керівники дитячих лікарень, будинків дитини, реабілітаційних центрів.

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Заступник Міністра охорони здоров’я України Альона Терещенко зазначила, що пріоритетом державної політики залишається охорона материнства та дитинства.

"Уряд працює над впровадженням новітніх європейських стандартів не лише щодо профілактики, діагностики та надання медичної допомоги дітям та жінкам, а також опікується питаннями інтегрального підходу до медико-соціального супроводу дітей з особливими потребами, новими стандартами визначення інвалідності у дітей та питанням реабілітації, що обговорювались у ході конференції", - сказаа Терещенко.

У рамках науково-практичної конференції відбувся симпозіум, присвячений організації системи та методам медико-соціальної реабілітації дітей з особливими потребами.

Було презентовано Концепцію соціальної педіатрії (медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженнями життєдіяльності).

В рамках Симпозіуму пройшов міжвідомчій круглий стіл за участю представників МОЗ України, Міністерства освіти та науки України, Міністерства праці та соціальної політики України з обговоренням актуальних питань реабілітології, концепції соціальної педіатрії та проектів наказів МОЗ України щодо розвитку центрів реабілітації та «Про затвердження переліку захворювань та патологічних станів, що дають право на встановлення інвалідності дітям».