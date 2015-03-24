За минулу добу в зоні АТО 8 військових отримали поранення

13:14, 24 березня 2015
Країна
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Про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко

За минулу добу в зоні АТО загинув один військовий, 8 отримали поранення / Фото: УНІАН

За минулу добу в зоні АТО загинув один військовий, восьмеро отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу в ході бойових зіткнень ми втратили одного українського військового, ще восьмеро отримали поранення", - сказав Лисенко.

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