За минулу добу в зоні АТО 8 військових отримали поранення

За минулу добу в зоні АТО загинув один військовий, восьмеро отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу в ході бойових зіткнень ми втратили одного українського військового, ще восьмеро отримали поранення", - сказав Лисенко.