У 2014 році в Україні помітно зросла кількість дітей, що відчувають розгубленість в умовах нестабільної політичної ситуації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за даними міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда - Україна», торік порівняно з 2013 роком на 15% зросла кількість консультацій дітей щодо психологічного здоров’я (самотність, різноманітні страхи тощо), на 4,4% – щодо статевого виховання, на 3,3% – щодо фізичного здоров’я та проблем залежностей. Це свідчить про розгубленість дітей в умовах нестабільної політичної ситуації, підвищення рівня їхніх страхів, зростання рівня тривожності та невпевненості в собі.

За інформацією «Ла Страда - Україна», впродовж 2014 року на Національну дитячу «гарячу» лінію надійшло 27 тис. 73 дзвінки, що на 31,3% більше, ніж у 2013 році. На зростання кількості дзвінків вплинуло кілька факторів: збільшення часу роботи лінії; вплив соціально-політичної ситуації в Україні на емоційний стан дітей, бажання підлітків зрозуміти вплив сьогоднішніх подій на майбутнє.

Найбільше дзвінків від дітей надійшло із Львівської (16,7%), Київської (13,8%) та Харківської (11,2%) областей. Найменше – із Сумської (0,2%), Чернігівської (0,5%) та Кіровоградської (0,7%) областей. Така диспропорція, на думку фахівців міжнародного центру, не свідчить про більш ефективну роботу в регіонах з найменшим показником дзвінків, а швидше говорить про низький рівень обізнаності дітей із зазначених областей про існування дитячої «гарячої» лінії або недостатнє розуміння ними суті поняття «порушення прав людини».

На Національну «гарячу» лінію з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації минулого року надійшло 7 тис. 725 дзвінків, що на 8,9% більше, ніж у 2013 році.

Найбільша кількість дзвінків надійшла з Києва (19,9%), Харківської (11,8%), Київської (10,9%), Донецької (7,4%), Львівської (5,9%) областей. Найменше звертались жителі Сумської (0,5%), Чернівецької (0,6%), Тернопільської (0,9%), Рівненської (1%) і Херсонської (1%) областей. Така диспропорція теж свідчить про низький рівень обізнаності про існування таких «гарячих ліній».

Новою категорією дзвінків на Національну «гарячу лінію» у 2014 році стали дзвінки від внутрішньо переміщених осіб та жителів Донецької і Луганської областей. Їх зателефонувало торік майже 6 тис., зокрема ті, хто планував виїхати на безпечну територію України.