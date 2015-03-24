Уряд затвердив зміни до порядку державної реєстрації лікарських засобів

Як повідомили УНІАН у МОЗ, відповідну постанову Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 р. за № 125 «Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів» оприлюднено на Урядовому порталі.

Прийняття, розробленого фахівцями МОЗ України, урядового документу, виконує вимоги Законів України «Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби», які вступили в дію 5 вересня 2014 року і 5 листопада 2014 року.

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Нововведені постановою норми передбачають спрощення державної реєстрації лікарських засобів, призначених для лікування туберкульозу, ВІЛ/СНІД, вірусних гепатитів, онкологічних та рідкісних захворювань, відміну проходження процедури повторної державної перереєстрації лікарських засобів кожні 5 років, а також уведення спрощеного порядку проведення експертизи реєстраційного досьє для оригінальних лікарських засобів, які зареєстровані Європейським агентством з лікарських засобів.

Прийняття постанови сприяє спрощенню та оптимізації процедури реєстрації лікарських засобів та гармонізації нормативно-правових актів України з Директивами Європейського Парламенту та Ради, що стосуються реєстрації лікарських засобів.