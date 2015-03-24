Україна таки перейде на літній час
18:20, 24 березня 2015Країна
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Україна перейде на літній час о 3 годині ночі 29 березня, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі
Фото: УНИАН
«На території України 29 березня 2015 року о третій годині за київським часом запроваджується літній час переведенням годинникової стрілки на одну годину вперед», - йдеться в повідомленні.
Перехід на літній час здійснюється відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».
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