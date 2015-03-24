Закон щодо трансплантації в Україні застарів і потребує змін - експерти

Як передає кореспондент УНАН, про це зазначали учасники круглого столу «Проблеми законодавчого супроводу трансплантації в Україні», що відбувся у МОЗ України.

За словами головного трансплантолога України ректора Запорізької академії післядипломної освіти Олександра Ніконенка, сьогодні в Україні діє Закон «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині», прийнятий в 1999 році.

"За 16 років відбулися зміни у сфері охорони здоров’я, а відтак виявилися прогалини та недоліки у положеннях закону. Тому є потреба у новій редакції. Проблеми стосуються недосконалого державного регулювання медичних закладів, суперечливого положення Закону щодо презумпції незгоди стати донором анатомічних матеріалів у разі смерті, низька довіра населення до процедури, відсутність достатньо кількості медичних закладів, що можуть забезпечувати надання хворим якісної медичної допомоги та інші", - сказав Ніконенко.

Учасники круглого столу також зазначали, що процедура отримання анатомічних матеріалів обтяжена та передбачає двояке трактування, що відкриває двері зловживанням. Зміна умов та порядку трансплантації дозволить значно збільшити кількість органних та тканинних трансплантацій, зменшить соціальну напругу в суспільстві та покращить міжнародний імідж України, наголошували експерти.

Круглий стіл пройшов за участі фахівців Національного інституту хірургії та трансплантології. ім. О.О. Шалімова, Інституту серця, Київського центру трансплантації кісткового мозку, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, НДСЛ «ОХМАТДИТ».