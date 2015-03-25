Аюрведична паста замінить скраб для обличчя

Рецепт приготування аюрведичній пасти простий, а компоненти доступні:

Горохове (нутове) борошно - 3 столові ложки

Вівсяне борошно - 3 столові ложки

Куркума - 1/2 чайної ложки

Оливкова олія - 2 столові ложки

3 краплі ароматизованої олії (трояндоовї, лаванди, імбиру або будь-якої іншої).

Помістіть всі інгредієнти в банку, закрийте кришкою і добре струсіть, до грудочок. Паста готова.

Застосування: беремо на долоню трохи цього складу, додаємо води, розтираємо. Наносимо на вологе обличчя (шию, ділянку декольте, лікті, руки) круговими рухами. Якщо потримати 5 хвилин мильце на шкірі, то воно подіє, як маска. Змиваємо теплою водою.

Ви негайно відчуєте, як змінюється шкіра, стаючи ніжною і бархатистою - паста освіжає, очищає, живить і розгладжує шкіру. Щоб отримати горохове (нутове) і вівсяне борошно, звичайний горох або нут і вівсяні пластівці по 2 столові ложки потрібно подрібнити в кавомолці. Вони діють, як ніжний скраб. Порошок куркуми продається в спеціалізованих магазинах або відділах спецій.

Спробуйте і переконайтеся, як ця процедура приємно діє на шкіру. Замінить тонік, скраб і засіб для зняття макіяжу.