Імбирний напій поліпшить обмін речовин в організмі

Невелику кількість свіжого кореня імбиру (3-4 см) очистити від шкірки і дрібно нарізати, залити 1 літром гарячої води, довести до кипіння і варити на середньому вогні 10 хв, процідити. Після охолодження додайте дрібку меленої кориці і кілька столових ложок сиропу шипшини.

Приймати протягом дня по 100-150 мл за півгодини до їди.

Завдяки цьому напою нормалізується травлення, поліпшується обмін речовин, він має тонізуючий і загальнозміцнюючий вплив на весь організм.