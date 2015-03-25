Імбирний напій поліпшить обмін речовин в організмі
09:26, 25 березня 2015Країна
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Завдяки цьому напою нормалізується травлення, поліпшується обмін речовин, він має тонізуючий і загальнозміцнюючий вплив на весь організм
Фото: foodclean.ru
Невелику кількість свіжого кореня імбиру (3-4 см) очистити від шкірки і дрібно нарізати, залити 1 літром гарячої води, довести до кипіння і варити на середньому вогні 10 хв, процідити. Після охолодження додайте дрібку меленої кориці і кілька столових ложок сиропу шипшини.
Приймати протягом дня по 100-150 мл за півгодини до їди.
Завдяки цьому напою нормалізується травлення, поліпшується обмін речовин, він має тонізуючий і загальнозміцнюючий вплив на весь організм.
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