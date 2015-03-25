Корисні властивості натуральних олій

Британські медики рекомендують тим, у кого підвищений тиск, вживати жменю горіхів, половину авокадо або 4 столові ложки оливкової олії на день. Будь-які горіхи (крім арахісу, який по суті горіхом не є) містять так званий "хороший" холестерин, допомагає знижувати рівень "поганого" холестерину в крові і звільняти судини від холестеринових бляшок.

Натуральні олії, очищаючи кров від холестерину, нормалізують тиск і знижують ризик інсульту, інфаркту. Приємний бонус від регулярного вживання олій - поступове позбавлення зайвої ваги і високий рівень енергії.