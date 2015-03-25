87 дітей з Луганської області вирушили на відпочинок до Словаччини

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, поїздка стала результатом домовленості Посольства України в Словацькій Республіці, Москаля і голови Національної ради Словацької Республіки Петера Пеллегріні.

Читайте такожІз Сумської області рятувальники доставили на Донбас 10 тонн гуманітарної допомоги

До складу групи увійшли переважно учні - переселенці з Сєвєродонецька. Дітей приймуть у спеціальному санаторії канцелярії Національної ради Словаччини, який призначено для відпочинку словацьких парламентаріїв. Термін перебування дітей - до 3 квітня.