87 дітей з Луганської області вирушили на відпочинок до Словаччини

11:55, 25 березня 2015
Країна
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Днями ще 87 дітей з Луганської області вирушили в Словаччину на відпочинок

УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, поїздка стала результатом домовленості Посольства України в Словацькій Республіці, Москаля і голови Національної ради Словацької Республіки Петера Пеллегріні.

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До складу групи увійшли переважно учні - переселенці з Сєвєродонецька. Дітей приймуть у спеціальному санаторії канцелярії Національної ради Словаччини, який призначено для відпочинку словацьких парламентаріїв. Термін перебування дітей - до 3 квітня.

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