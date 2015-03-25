За минулу добу в зоні АТО поранено 4 військовослужбовців
14:47, 25 березня 2015Країна
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Про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко
За минулу добу в зоні АТО поранено 4 військовослужбовців, загиблих немає / Фото: УНІАН
За минулу добу в зоні АТО поранено 4 військовослужбовців, загиблих немає.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
"Протягом минулої доби внаслідок бойових дій, на щастя, загиблих серед нашіх воїнів немає, четверо отримали поранення", - сказав Лисенко.
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