За минулу добу в зоні АТО поранено 4 військовослужбовців, загиблих немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"Протягом минулої доби внаслідок бойових дій, на щастя, загиблих серед нашіх воїнів немає, четверо отримали поранення", - сказав Лисенко.