Як побороти стрес - 6 дієвих порад

Ми засмучуємося, коли кава несмачна і нервуємо, запізнюючись на роботу. В нашій голові постійно рій думок, ми думаємо про майбутню відпустку і незданий вчасно звіті, про зайві кілограми і невдале побачення, і багато ще про що. І як бонус, можна отримати нервовий зрив, якщо не навчимося контролювати цей процес.

Глибоко вдихай і читай наші прості поради про те, як уникнути стресових ситуацій у житті, пише lady.tochka.net.

Дівчатам не завжди потрібен привід для смутку. Тому, іноді корисно пропустити цей стан через себе і як результат - від легкої депресії не залишиться і сліду. Але не потрібно затягувати, посумувала день, максимум два, і досить, твій ліміт на цей місяць вичерпаний.

Захопитися пристрасно чимось - один з кращих способів підняти собі настрій. Подумай, про що ти давно мрієш, там, в засіках твоєї голови, точно є думки про заняття танцями або іспанською мовою, а може ти завжди хотіла дізнатися більше про культуру амішів і творчість Сальвадора Далі. Так у тебе буде можливість, і навіть місце, де ти зможеш відволіктися від суєти.

Якщо ти ще ніколи не була на справжній чайній церемонії, саме час спробувати. Вважається, що буддійські монахи пили чай під час медитацій і навіть підносили його Будді. За допомогою такого ритуалу ти точно досягнеш свого дзен.

Про користь спорту не варто навіть писати, адже всі ми і так знаємо, що це найкращий засіб від усіх бід. Але в нашому випадку, потрібно щось новеньке, цікаве і незвідане. Тайський бокс, танці на пілоні, fly йога або тверк, що завгодно.

Позитивні думки і візуалізація - це прекрасне поєднання дозволить тобі з головою піти в світ твоїх мрій і бажань. Зроби mood board, який в будь-яку негоду зможе підняти тобі настрій тільки своїм виглядом і нагадає про те, скільки доброго тебе чекає в найближчому майбутньому.

Вчися контролювати свої думки і стан, не хвилюйся даремно і не витрачай сили, енергію на дрібниці. Умій правильно оцінювати ситуацію і думай над своїм ставленням до неї. Далай Лама казав : «Якщо проблему можна вирішити, не варто про неї турбуватися, якщо її вирішити не можна, то турбуватися про неї марно».