Штаб Ахметова: 60% переселенців зі сходу України - це жінки і діти

Більше 150 тисяч дитячих наборів видав Гуманітарний штаб Ахметова. Фото: Прес-служба Гуманітарного штабу Ріната Ахметова

Допомога видається на території зони проведення АТО, в містах на лінії вогню у містах, підконтрольних українській владі, де проживають переселенці. Також допомога передається родинам, які виїхали з міст на лінії вогню в найближчі міста, підконтрольні української влади, це такі міста як Слов'янськ, Маріуполь, Сєвєродонецьк, а також Краматорськ, Артемівськ, Старобільськ та інші.

«60% переселенців - це жінки і діти. За завданням Ріната Ахметова, його Гуманітарний штаб приділяє особливу увагу саме цій категорії жителів Донбасу. Саме з цієї причини була створена програма «Допоможемо дітям», в рамках якої ми забезпечуємо дітей від народження до 2 років дитячим харчуванням. У квітні Гуманітарний штаб Ріната Ахметова продовжить надавати допомогу дітям, ми плануємо відправити ще 30 тисяч дитячих наборів в Донецьку і Луганську області», - прокоментував Григорій Колдун, директор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

Нагадаємо, що набори діляться на 2 вікові категорії дітей - від 0 до 1 року (до складу входять дитячі суміші, каші, манна крупа, фруктові та овочеві пюре) та від 1 року до 2 років (у складі вівсяні пластівці, манна крупа, дитячі каші, фруктові та овочеві пюре).