Надмірний ріст волосся свідчить про гормональні порушення

Як боротися з небажаною "рослинністю" на обличчі? Багато жінок намагаються збривати вуса подібно чоловікам – ні в якому разі не робіть цього. На відміну від чоловіків, ви можете добитися тільки подразнення, почервоніння і подальшого росту ще більш жорсткого волосся, пише nashamama.com.

Перш, ніж починати процедури по позбавленню від вусів, сходіть до лікаря-ендокринолога – він визначить, чи не викликаний ріст вусів гормональними порушеннями. Якщо порушення будуть виявлені – вам призначать лікування. Якщо ви здорові, але вуса ростуть – ознайомтеся з декількома ефективними способами їх видалення.

Ви можете видалити вуса за допомогою крему для депіляції – це просто, швидко і зручно. Але крем для депіляції може викликати роздратування чутливої ​​шкіри над губою – тому цей метод підходить далеко не всім і не завжди.

Менше впливу на шкіру буде, якщо ви використовуєте воскову або цукрову епіляцію. Нанесіть цукрову суміш або віск на верхню губу, почекайте, а потім різко зніміть. Після використання воску для попередження почервонінь скористайтеся пом’якшувальною кремом.

Якщо у вас немає серйозних вусів, але турбують окремі волоски над верхньою губою – вам допоможуть щипчики для вищипування брів. Просто витягніть непотрібні волоски. Цей метод не підійде власницям густих вусів, а в разі рідкісних волосків він вам ефективно допоможе.