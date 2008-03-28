Що зробило МОЗ України за 100 днів?

Міністерство охорони здоров`я України, як структурна частина Уряду, має напрацювання, що дають можливість пересічним українцям оцінити роботу міністерства за 100 днів своєї діяльності, повідомили УНІАН у МОЗ України.

Президент України, Уряд і Міністерство охорони здоров`я розглядають завдання подальшого удосконалення системи охорони здоров`я, як національний пріоритет. Тож, першим кроком профільного міністерства на чолі з міністром охорони здоров`я Василем Князевичем було визначено завдання по створенню концепції побудови медичної галузі у довгостроковій перспективі та, на виконання програми діяльності КМУ "Український прорив: для людей, а не для політиків", розробки п`яти приоритетних напрямків діяльності.

Стратегічним завданням для міністерства є не лише розробка концепції, а й запуск механізму реформування системи надання медичної допомоги, де лікар буде високошанованою і ключовою особою, а пацієнту держава гарантує надання якісної медичної допомоги.

На контролі міністра і розробка стратегічної Програми створення Здорової європейської нації. На сьогодні надзавдання для Уряду та МОЗ України - за 5 років своєї діяльності продовжити тривалість життя пересічного українця на 3 роки.

Серед напрямків, які Міністерство охорони здоров`я визначило у своїй діяльності на найближчий час, як пріоритетні, є:

1. Запровадження загальнообов`язкового медичного страхування; Міністерством вже розроблена і запропонована до обговорення Концепція страхової медицини, на ґрунті якої сформується все вітчизняне страхове законодавство. З урахуванням світового досвіду роботи страхової медицини, МОЗУ розроблені і відповідні законопроекти.

2. Покращення матеріально-технічної бази сільської медицини та відродження авторитету лікаря у суспільстві . Прийнято постанову КМУ "Про порядок використання в 2008 р. субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на оснащення сільських амбулаторій та ФАПів, придбання автомобілів швидкої допомоги" для сільських закладів охорони здоров`я" №99 від 27.02.2008. У 2008 р. передбачене суттєве підвищення заробітної плати лікаря до 4000 тис.грн., забезпечення сільських медиків службовим авто та житлом молодих спеціалістів;

3. Удосконалення системи держреєстрації лікарських засобів, наведення ладу у фармацевтичній галузі; Контроль з боку держави та відповідальність перед пацієнтами за запропоновані лікарські засоби - головні завдання для МОЗ України.

4. Підготовка та впровадження програми переходу на адресну грошову допомогу інсулінозалежним хворим. Нарешті запрацювали громадські інституції та громадські ради при Міністерстві охорони здоров`я, які спільно з фахівцями МОЗ розробляють найбільш ефективний механізм вирішення низки проблем цієї категорії хворих. Працюють і громадські організації, що опікуються здоров`ям інших небезпечних хвороб (туберкульоз, ВІЛ/СНІД, онкозахворювання та ін.).

5. Створення мережі національних центрів провадження наукової діяльності одночасно з наданням висококваліфікованої медичної допомоги. На сьогодні вже створено Національний інститут раку та готуються проекти постанов про створення ще п`яти подібних центрів. У МОЗ Україні розробляється програма створення на базі обласних медичних закладів університетських клінік.

Розпочавши свою діяльність Інвентаризація системи охорони здоров`я (кадри, обладнання, матеріально-технічне забезпечення), яка триває і до сьогодні, виявила чимало проблем. В її процесі з`ясувалось, що з держвласності зникли навіть цілі підприємства. Без створення нової системи Управління галуззю, яку розробляє МОЗ, знищення медицини триватиме і надалі.

За участю керівництва МОЗ України у всіх регіонах проведені підсумкові колегії Управлінь охорони здоров`я облдержадміністрацій, де підбиті підсумки діяльності медичної галузі у 2007 році та презентовані нові пріоритети роботи. Враховуючи інтерес громадян до питання обсягів фінансування вітчизняної медицини, МОЗ України інформує:

"З метою покращення фінансування охорони здоров`я Законом України "Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України":

- видатки загального фонду на охорону здоров`я встановлено у розмірі 29 млрд.грн, що на 5,9 млрд.грн, або на 25,6% збільшено у порівнянні з 2007 роком;

- видатки місцевих бюджетів на охорону здоров`я на 2008 р. обраховано у сумі 22,6 млрд.грн, що на 4,8 млрд. грн. (27%) більше планових призначень 2007 року;

- видатки на охорону здоров`я на душу населення у 2008 р. передбачено у розмірі 622,7 грн. проти 492,4 грн.2007 р., що на 26,5% більше;

- обсяги видатків на виконання державних цільових програм та комплексних заходів у 2008 році збільшено на 309,2 млн.грн. і визначено в сумі 1737,4 млн.грн.

Протягом січня-лютого 2008 року забезпечено 100% фінансування до планових призначень закладів та установ, підпорядкованих МОЗ України (профінансовано на 555,2 млн.грн.).

З метою підвищення соціального захисту медичних працівників передбачено підвищення розміру мінімальної зарплати працівникам охорони здоров`я протягом поточного року. Постановою Кабінету міністрів України від 25.02.2008 №574 з 1 листопада 2008 р. запроваджено оплату їх праці за коефіцієнтами ІІІ етапу Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів. За ініціативи МОЗ Верховною Радою України прийнятий закон, що набуде чинності з 1 січня 2009 р., яким внесено зміни до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров`я. Таким чином додатково буде надаватись щорічна 3-денна відпустка головним лікарям та медсестрам амбулаторій, розташованих у сільській місцевості, медсестрам загальної практики-сімейної медицини, керівникам амбулаторій та відділень сімейної медицини.

Виділених коштів не достатньо для 100-відсоткового задоволення потреб медичної галузі. Разом з тим, на думку міністра охорони здоров`я Василя Князевича, перші кроки вже зроблені. МОЗ України ініціювало відновлення в законодавстві надбавки за вислугу років та сумлінну працю, виплату матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі одного посадового окладу на рік, надбавки у розмірі 20% посадового окладу медпрацівникам, які працюють у сільській місцевості, інших заохочувальних виплат та відміну застосування податкової соціальної пільги при наданні пільг з житлово-комунальних послуг для медпрацівників у 2008 році.

Міністерством розроблено також низку законодавчих актів, покликаних запровадити страхову медичну допомогу, проект галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2010 року і уніфікованої методики та клініко-організаційні настанови з розроблення медичних стандартів з урахуванням досвіду іноземних держав. Підготовлена також Концепція управління якістю медичної допомоги в охороні здоров`я на період до 2010 р. та багато інших життєво необхідних для медичної галузі документів.

Міністр охорони здоров`я України Василь Князевич підкреслює: "Здоров`я не залежить від політичних уподобань, його не купиш за гроші, це - найбільша цінність для кожної людини. На моє переконання, проблема здоров`я нації повинна об`єднати багатих і бідних, політичних союзників і опонентів, всі гілки державної влади. В питанні охорони здоров`я не повинно бути політичних кольорів. Я закликаю всіх підтримати діючий Уряд у реформуванні занедбаної за багато років системи охорони здоров`я".