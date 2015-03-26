У Києві розвивають патронатну форму виховання дітей-сиріт

Як інформує прес-служба Київської міської держадміністрації, про це сказала заступник голови КМДА з гуманітарних питань Ганна Старостенко на зустрічі з представниками Всесвітнього дитячого фонду та Міжнародної благодійної організації «Партнерство «Кожній дитині».

Зазначається, що експеримент із впровадження патронатної форми виховання розпочався у столиці у 2012 році. У грудні 2014 року рішенням Київської міської ради реалізація проекту була продовжена із затвердженням видатків з міського бюджету, починаючи з 2015 року. Так, цього року виділено 400 тис. грн із місцевого бюджету. Експеримент має на меті забезпечити сімейний догляд та виховання дітей, тимчасово розлучених зі своїми родинами, не допустити розміщення їх у інтернатах та сиротинцях.

«Півроку віддаляє нас від попередньої зустрічі із представниками Всесвітнього дитячого фонду. За цей час ми доклали максимальних зусиль для того, аби поширити в місті послуги сімейного патронату, перевести фінансування на місцевий бюджет. Завдяки Фонду та нашим друзям – «Партнерству «Кожній дитині», ми маємо можливість запроваджувати кращий європейський досвід розвитку послуг дружніх до дитини та сім’ї, зокрема послуги тимчасового сімейного патронату для дітей, які певний час не можуть бути в своїй родині», – зазначила Старостенко.

За її даними, усього під «патронат» в Києві тимчасово було влаштовано 14 дітей, з яких 4 дітей повернулися до біологічної родини, 5 дітей усиновлено, 4 дитини передано під опіку, 1 дитина влаштована до прийомної сім’ї.

Як зазначається в повідомленні КМДА, заступник Генерального секретаря Всесвітнього дитячого фонду Холмберг Брітта, регіональний менеджер Фонду Драгборг Сюзанна відзначили ефективні результати впровадження послуг сімейного виховання в столиці України. Представники благодійної організації зазначили, що Київ є передовим містом у впровадженні патронатного виховання в Україні і вдалим прикладом для наслідування для інших міст.

Також повідомляється, що наразі, для того, аби запровадити сімейний патронат на загальнодержавному рівні вже зареєстрований і перебуває на розгляді у Верховній Раді України відповідний законопроект.