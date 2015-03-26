Заняття пілатесом нормалізують роботу серцево-судинної системи

Займатися пілатесом може кожен, незалежно від віку і ваги. Існують комплекси вправ, створені спеціально для вагітних, літніх, дітей. Загалом, якщо людина здатна вийти з дому і дійти до автобусної зупинки, цього рівня фізичної підготовки буде достатньо, щоб впоратися з вправами.

В першу чергу він показаний для комплексного лікування хвороб спини. Під час занять знімаються м'язові спазми і затиснення, а завдяки зміцненню м'язів, що підтримують хребет, система є відмінною профілактикою остеохондрозу, радикуліту і міжхребцевих гриж.

Пілатес - один з небагатьох видів фізичної активності, який дозволено і навіть рекомендований при артрозах і артритах. Не створюючи надмірного навантаження, він розвиває рухливість суглобів, а також підтримує їх функціональний стан.

Пілатес буде корисний літнім людям, що страждають остеопорозом. Вправи зміцнюють м'язи і поліпшують координацію рухів, а це служить для профілактики падінь і, як наслідок, переломів.

Під час занять тренується дихальна система, нормалізується діяльність серця, тонус судин. Завдяки пілатесу нерідко стабілізується артеріальний тиск.

Так як під час занять ми глибоко дихаємо, в організм надходить більше кисню, прискорюється обмін речовин і швидше відбувається виведення з організму токсинів і продуктів розпаду.

Єдине протипоказання до занять - астма в період загострення.