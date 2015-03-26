Курсантам факультету психології Нацгвардії видали дипломи достроково

12:00, 26 березня 2015
Країна
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У Києві відбувся достроковий випуск курсантів факультету правознавства та психології Національної гвардії України

Национальная гвардия / ТСН

Як передає кореспондент УНІАН, у заході урочистого вручення дипломів молодим лейтенантам Нацгвардії взяв участь секретар Ради національної безпеки оборони Олександр Турчинов.

В інтерв'ю журналістам з цього приводу він сказав: “Сьогодні День Національної гвардії України. Цей випуск достроковий, тому що Україна в небезпеці. Я хочу подякувати батькам, в першу чергу, випускників, за те, що вони виховали таких дітей, які стали мужніми воїнами і якими пишається країна”.

“Я переконаний, що вони пройдуть гідно свій шлях — шлях командирів Національної гвардії”, - зазначив секретар РНБО.

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