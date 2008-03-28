В Америці завагітнів чоловік-транссексуал

В останньому номері лос-анджелеського журналу The Advocate, аудиторію якого становлять лесбіянки, геї та бісексуали, вийшла стаття транссексуала Томаса Беаті, який стверджує, що перебуває на п`ятому місяці вагітності.

Чоловік стверджує, що перебуває на 22-ому тижні вагітності. На підтвердження своїх слів, до статті він додає власну фотографію, на якій чітко видно чоловіче волосся на обличчі, пласкі груди та набряклий живіт.

Томас Беаті називає себе чоловіком-транссексуалом, тому що він народився дівчинкою, однак пройшов операцію зі зміни статі. Хоча й не зважився відмовитися від статевих органів, які дісталися йому з дитинства.

Необхідно зазначити, що рішення завести дитину чоловік прийняв разом зі своєю дружиною Ненсі Беаті, у шлюбі з якої вони живуть уже близько 10 років. Так як жінка не може мати дітей, то було ухвалене рішення, що дитину повинен виносити Томас.

Після того, як чоловік перестав робити ін`єкції гормональних препаратів, у нього знову почалися місячні. І через рік він, нарешті, зміг зачати від замороженої донорської сперми, дитину. Однак, тоді ж виявилося, що в нього позаматкова вагітність, яка вимагає хірургічного втручання.

Чоловіки спробували щастя вдруге. Цього разу все пройшло успішно, і тепер чоловіки очікують появи в родині дочки, яка повинна народитися 3 липня.

За матеріалами ІnoPressa