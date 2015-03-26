На окупованих територіях Донеччини та Луганщини лишається 28 дитбудинків сімейного типу
На окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжують функціонувати 28 дитячих будинків сімейного типу
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомила керівник прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій Наталія Бистра.
Вона зазначила, що з Донецької області до інших регіонів України було забезпечено перевезення 41 дитячого будинку сімейного типу, в яких загалом виховується 484 дитини.
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"30 підопічних Дружківського дитячого будинку-інтернату перевезено до Тернопільської області", - сказала Бистра.
Водночас, зауважила вона, досі на території Донецької області, що контролюється терористичними угрупованнями, продовжують функціонувати 18 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховуються 104 дитини. Також у 142 прийомних родинах там виховується 216 дітей.
"У межах Донецької області з інтернатних установ, які знаходяться в районі проведення антитерористичної операції, тимчасово було переміщено 1322 підопічних та вихованців до інтернатних установ системи соціального захисту населення, що знаходяться на територіях, підконтрольних українському уряду", - сказала Бистра.
З Луганської області, повідомила Бистра, до інших регіонів переїхав 21 дитячий будинок сімейного типу, в яких виховується 111 дітей, а також 61 прийомна родина, де виховується 106 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
Вона зауважила, що на окупованій території Луганської області продовжують функціонувати 10 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховуються 59 дітей, та 80 прийомних родин зі 129 дітьми.