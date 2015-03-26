На окупованих територіях Донеччини та Луганщини лишається 28 дитбудинків сімейного типу

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомила керівник прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій Наталія Бистра.

Вона зазначила, що з Донецької області до інших регіонів України було забезпечено перевезення 41 дитячого будинку сімейного типу, в яких загалом виховується 484 дитини.

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"30 підопічних Дружківського дитячого будинку-інтернату перевезено до Тернопільської області", - сказала Бистра.

Водночас, зауважила вона, досі на території Донецької області, що контролюється терористичними угрупованнями, продовжують функціонувати 18 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховуються 104 дитини. Також у 142 прийомних родинах там виховується 216 дітей.

"У межах Донецької області з інтернатних установ, які знаходяться в районі проведення антитерористичної операції, тимчасово було переміщено 1322 підопічних та вихованців до інтернатних установ системи соціального захисту населення, що знаходяться на територіях, підконтрольних українському уряду", - сказала Бистра.

З Луганської області, повідомила Бистра, до інших регіонів переїхав 21 дитячий будинок сімейного типу, в яких виховується 111 дітей, а також 61 прийомна родина, де виховується 106 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Вона зауважила, що на окупованій території Луганської області продовжують функціонувати 10 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховуються 59 дітей, та 80 прийомних родин зі 129 дітьми.