При МОЗ сформовано новий склад Громадської ради

Як повідомили УНІАН у МОЗ, днями відбулися установчі збори з формування Громадської ради при МОЗ України. До участі в зборах було подано 225 заяв від інститутів громадянського суспільства різного спрямування: захист прав пацієнтів, громадське здоров’я, профілактика захворювань, діяльність професійних медичних спільнот, фармацевтичний напрям та забезпечення ліками, медико-правовий напрям, організація охорони здоров’я та реформа медичної галузі тощо. Значна кількість громадських організацій вказала метою своєї участі у Громадській раді при МОЗ України контроль за діяльністю влади, запобігання та протидію корупції та правозахисну діяльність.

Шляхом відкритого голосування учасники установчих зборів вирішили не обмежувати чисельність складу Громадської ради. Новий склад Громадської ради включає 184 особи – представників інститутів громадянського суспільства.

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На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 688 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996» та з метою ефективної реалізації положень Закону України «Про очищення влади», оновлення Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України, 22 грудня 2014 року повноваження Громадської ради при МОЗ України було припинено.

Громадська рада при центральному органі виконавчої влади є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.