Епідемічний поріг щодо грипу та ГРВІ в Україні не перевищено

За інформацією Центру грипу та ГРВІ Державного закладу "Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України" та Держсанепідслужби України, за період 16-22 березня 2015 року епідемічні пороги захворюваності на грип в регіонах не перевищені та знаходяться в межах від -3,0 % у Чернівецькій до -71,1% в Івано-Франківській областях.

За звітний тиждень на грип та ГРВІ захворіло 202 017 осіб, із них 61,5 % становлять діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України складає 46,9 на 10 тисяч населення, що на 4,9 % менше, ніж за минулий тиждень.

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Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Київській – 80,2 найменший – у Харківській областях – 20,3 на 10 тис. населення.

За звітний тиждень всього госпіталізовано 7 352 особи (3,6 %), що на 4,3 % менше, ніж за минулий, із них 69,5 % становлять діти до 17 років. По всій території України відзначається зниження інтенсивності епідемічного процесу, особливо серед дитячого населення, що свідчить про ефективність своєчасно проведених медико-санітарних розмежувальних заходів серед школярів. В середньому по Україні темп приросту серед дорослого населення і дітей до 17 років зменшився на 6,1 % та 4,2 % відповідно.

В Донецькій області зареєстрований летальний випадок хворої на грип.

З початку епідемічного сезону вакциновано проти грипу 147 246 осіб – 0,4 % від населення України, із них 97,8 % становлять особи груп ризику.

З початку епідемічного сезону вакциновано проти грипу 147 213 осіб – 0,4 % від населення України, із них 97,8 % становлять особи груп ризику. Обсяг щепленнями серед осіб груп медичного, епідеміологічного та професійного ризику знаходиться на низькому рівні. Питома вага дітей щеплених проти грипу становить 19,0 %.

*Примітка. Без урахування даних з АР Крим та м. Севастополь.