Два найкращі засоби для схуднення

Простий спосіб позбавитися від зайвої ваги – щоденна ходьба і нова молочна дієта. За підрахунками американських дієтологів, саме це допоможе за 16 тижнів скинути 6 кг, не мордуючи себе жорсткою дієтою.

У новому експерименті взяли участь 199 повних представників обох статей різного віку. Протягом 4 місяців чоловіки і жінки повинні були щодня присвячувати ходьбі не менше 1 години, здійснюючи при цьому більше 10 000 кроків.

Обов`язкових змін вимагав і раціон харчування, в який були включені продукти, багаті кальцієм: знежирене молоко, йогурт і сир. Через 4 місяці кожен доброволець схуд у середньому на 6 кг.

Дієтологи пояснили, що зниження ваги відбувається саме внаслідок надходження в організм великої кількості кальцію і регулярної ходьби.

До речі, під час ходьби в організмі втрачається досить багато рідини. Тому незалежно від погодних умов непогано випити стакан води перед початком ходьби. Бажано також періодично пити під час довгої ходьби (більш за півгодини), щоб уникнути обезводнення. Для цього можна брати з собою пляшку води. Після ходьби теж бажано випити хоч би один стакан води.

"Ходіть прямо, розпрямивши плечі і грудну клітку. М`язи живота злегка напружте. Ставте ступню на п`яту, а потім перекочуйте її на пальці, з силою відштовхуючись передньою частиною стопи для наступного кроку. Щоб збільшити темп, робіть швидші кроки, а не подовжуйте їх. Постарайтеся працювати руками, зігнувши їх у ліктях і рухаючи ними від талії до грудної клітки і назад", – радять експерти.

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