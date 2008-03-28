Як уникнути проблем зі здоров`ям при переході на літній час

Відповідно до порядку вичислення часу, на території України 30 березня 2008 року о 3 годині ночі буде здійснено перехід на літній час - годинники потрібно перевести на годину вперед. Відповідно і спати ми будемо менше. Історично це робиться з єдиною метою: заощадити електроенергію за рахунок повнішого розміщення більшої частини активного часу більшості, в світлий час доби.

Фахівцям також вдалося з`ясувати, що переведення годинників негативно впливає на здоров`ї деяких людей. Останні дослідження показали, що перехід на новий час здатний викликати стреси, порушення сну, збій в роботі імунної і серцево-судинної систем, а також проблеми з обміном речовин.

Після переходу на літній час число викликів "швидкої" з приводу серцево-судинних захворювань збільшується на 7%. При цьому, найнебезпечнішою вважається відмітка в два тижні після перевендення стрілок. До цього часу частота викликів зростає до 17%. Протягом перших п`яти діб збільшується також смертність від інфарктів (75%), росте число спроб самогубств (60%) і нещасних випадків (11 - 19%). Втім, останні дані приводять лише активісти боротьби з літнім часом.

Щоб уникнути негативних наслідків переходу на літній час, фахівці радять дотримуватися наступних простих порад: гуляти більше, намагатися пити не спиртне, а трав`яний чай, спати з позавішуваними шторами і на свіжому повітрі, як мінімум з відкритою кватиркою.

Довідково: У ряді країн дата переходу визначається з урахуванням регіональних традицій. Вперше годинникову стрілку перевели у Великобританії в 1908 році. У СРСР перехід на "літній" час перший раз відбувся в 1917 році, а з 1981 року "літній" і "зимовий" час знов почав регулярно діяти.

Практика щорічного переходу на "зимовий" і "літній" час діє сьогодні більш, ніж в 110 країнах світу. З пострадянських держав на "літній" час не переходять Таджикістан, Узбекістан, Туркменістан, а з недавнього часу і Казахстан.

До речі, не всі країни синхронно переводять стрілки годинника. У США і Канаді з 2007 року перехід на літній час здійснюється в другу неділю березня, в 2:00. Слід відмітити, що не по всій території Штатів і Канади літній час використовується однаково. Наприклад, на північному заході канадської провінції Онтаріо жителі відмовляються переводити стрілки влітку.

Куба перейшла на літній час 16 березня, Йорданія переводить стрілки 29 березня, Ізраїль - 30 березня. Але більше за всіх виділився Гондурас - його громадяни сплять менше на годину в ніч на 6 травня.

З 1996 року, по рекомендації Європейської економічної комісії Організації Об`єднаних Націй, період дії літнього часу був продовжений до останньої неділі жовтня.