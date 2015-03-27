Чим корисний м'ятний чай

За приємний м'ятний смак в чаї відповідає ментол. Саме завдяки ментолу м'ятний чай здатний надавати бактерицидну дію.

М'ятний чай допоможе заспокоїти менструальну біль.

Користь м'ятний чай принесе людям, які страждають стенокардією, а також гіпертонічною хворобою.

М'ятний чай ефективно справляється з підвищеною температурою тіла. Більш того, він абсолютно нешкідливий. Саме тому з самого раннього віку за допомогою м'ятного чаю знижують температуру у дітей.

М'ятний чай покращує кровообіг. Одна чашка такого чаю позбавить вас навіть від самої сильного головного болю.

Цікавою властивістю цього напою є те, що в різний час доби чай здатний по-різному діяти на людський організм. Випита чашка чаю вранці - здатна підбадьорити вас на весь день; м'ятний чай перед обідньою трапезою - поліпшить травлення; вечірній прийом чаю - заспокоїть, розслабить і допоможе заснути.

М'ятний чай радять вживати людям, що страждають серцево-судинними захворюваннями, а також атеросклерозом.

Цей напій здатний полегшити м'язові болі, а так само болі і кольки в кишечнику.

Заварювати такий чай просто. Невеликий пучок рослини вкладаємо в чайник або будь-яку іншу посудину з кришечкою, заливаємо окропом, даємо настоятися 3-5 хвилин. Можна ще додати часточку лимона і ложку меду замість цукру.