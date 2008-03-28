Обережно: соска!

Разом із тим останнім часом дітей все частіше переводять на штучне вигодовування. Саме в таких ситуаціях з`являється ризик розвитку стоматологічних захворювань. Порушення в зубно-щелепній системі дитини під час штучного вигодовування за допомогою соски дуже швидко проявляються і є очевидними навіть для нефахівців.

Що ж відбувається в ротовій порожнині дитини під час неправильного користування соскою? Насамперед, за постійного вживання рафінованих вуглеводів (зокрема глюкози), які під час свого розпаду створюють кисле середовище, "мішенню" карієсу є незріла маломінералізована емаль.

По-друге, на такій емалі розвиваються кислотворні мікроорганізми, які теж руйнують емаль молочних зубів, особливо у пришийковій ділянці.

По-третє, дуже псують емаль солодкі напої, особливо багаті на органічні кислоти (різноманітні соки тощо).