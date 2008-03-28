Виявлено причини підліткової депресії

Депресія і підвищений неспокій заважають підліткам знайти друзів і формують передумови для асоціальної поведінки. Дослідники з Університету штату Вермонт і Університету штату Міннесота /США/ спостерігали за 205 підлітками, починаючи від 12-річного віку до настання 20 років, спостерігаючи за їхньою соціальною активністю, відносини з ровесниками, однокласниками, викладачами і батьками.

Було встановлено, що веселі і відкриті підлітки не мали проблем із спілкуванням з оточуючими і близькими, були доброзичливішими і допитливішими. Ті ж, хто з перехідного віку страждав від надмірного хвилювання і психологічної напруги, залишалися відлюдьками і у дорослому житті. Пригнічений настрій в юності приводив до соціальних проблем, що заважають нормальному функціонуванню людини в соціумі, включаючи труднощі в особистому житті, учбовій успішності і з пошуком роботи.

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