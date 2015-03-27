У понеділок представлять оновлення Гуманітарної карти Донецької та Луганської областей

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, у понеділок, 30 березня 2015 року, в готелі «Опера» Гуманітарний штаб і «Допоможемо ТБ» представлять оновленняГуманітарної карти ситуації і потреб Донецької і Луганської областей. В основі карти - дані соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного в березні 2015 року. Ключовий аспект нового дослідження - оцінка потреб жителів Донбасу в динаміці (попередні дослідження проводилися у вересні, жовтні, листопаді і грудні 2014 р.), а також потреби переселенців всередині Донбасу.

У круглому столі в обговоренні даних візьмуть участь Володимир Паніотто, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології, Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, Марина Миргородська, директор «Допоможемо ТВ», Анна Гулевська-Черниш, директор Українського форуму благодійників, Енріке Менендес, представник групи волонтерів «Відповідальні громадяни», Наталія Карина, зав. Гуманітарним відділом «Товариство Червоного Хреста України», Оксана Косенко, представник «Help Age International Ukraine». До участі запрошені представники інших громадських та міжнародних організацій.

Запрошуємо представників ЗМІ взяти участь у заході.

Дата, час: 30 березня 2015 року, 10:30-12:30

10:30-11:00 - реєстрація

11:00-12:00 - презентація оновленої Гуманітарної карти, виступ учасників

12:00-12:30 - спілкування представників ЗМІ з учасниками, кава

Місце: готель «Опера», вул. Богдана Хмельницького, 53

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