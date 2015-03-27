За добу в зоні АТО отримав поранення один український військовий
13:34, 27 березня 2015Країна
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У зоні АТО на сході України за минулу добу не загинув жоден український військовий, один боєць зазнав поранень
За добу в зоні АТО отримав поранення один український військовий / Фото: УНІАН
За добу в зоні АТО отримав поранення один український військовий.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
За його словами, в зоні АТО на сході України за минулу добу не загинув жоден український військовий, один боєць зазнав поранень.
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