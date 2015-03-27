Україна отримає від Канади кілька партій вакцини проти поліомієліту.

Як передає кореспондет УНІАН, про це повідомив на прес-конференції заступник міністра охорони здоров’я України Ігор Перегінець.

За його словами, першу партію вакцини Україна отримає вже у квітні. "В Україну у квітні буде поставлена перша партія вакцини проти поліємієліту. Постачання цієї вакцини відбувається у вигляді гуманітарної допомоги при фінансовій підтримці уряду Канади", - сказав Перегінець.

Як повідомляв УНАН, ЮНІСЕФ та Всесвітня організація охорони здоров'я заявляють, що в Україні поліомієліт може спалахнути будь якої миті.

Експерти наголошують, що ризик розповсюдження поліомієліту в Україні значно підвищується у зв’язку з поширенням вірусу на Близькому Сході та продовженням циркуляції поліо в Афганістані, Нігерії та Пакистані, а також з великою кількістю подорожуючих людей і низьким рівнем охоплення вакцинацією в Україні.

Водночас епідеміологи підкреслюють, що рівень охоплення вакцинацією в Україні найнижчий за останні 20 років. "Менше половини дітей повністю вакциновані проти поліомієліту та нестабільна ситуація у країні знижує рівень охоплення навіть більше. ЮНІСЕФ закликає українську владу прийняти термінові заходи для попередження спалаху поліомієліту в країні», - заявила голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Юкіе Мокуо.

Україна – єдина європейська країна, яку нещодавно Незалежне бюро моніторингу Глобальної ініціативи боротьби з поліомієлітом внесло у список 13 “червоних” країн, що мають високий ризик спалаху поліомієліту у світі. До списку також входять Республіка Уганда, Сирія, Ліван, Йорданія, Південний Судан, Судан, Ірак, Малі, Джибуті та Еритрея.

Найбільш ефективним засобом зменшення наслідків завезення поліомієліту до країни є високий рівень охоплення імунізації та висока якість системи епідеміологічного нагляду.

У зв’язку із загрозою спалаху поліомієліту важливо переглянути систему постачання вакцин та забезпечити рівень вакцинації мінімум 95-98%. Низький рівень вакцинації вже спричинив спалахи інфекційних хвороб в Україні, а саме: краснухи, коклюшу і найбільший спалах кору в європейському регіоні в 2011-2013 рр.

*** Поліомієліт - інфекційне захворювання, при якому уражається центральна нервова система, шлунково-кишковий тракт і лімфатична система. Хвороба є найпоширенішою причиною виникнення у дітей фізичних недоліків.

Вірус поліомієліту, потрапивши в організм, проникає в нервову систему через кров, уражає різні відділи, переважно рухові клітини спинного мозку, а також рухові корінці, які відповідають за рухи. Вірус поліомієліту поширюється повітряно-крапельним шляхом (чхання, кашель) або за типом кишкової інфекції (через фекалії хворого). Основний засіб профілактики хвороби - вакцинація дітей.

Збудник поліомієліту - вірус, який поширюється повітряно-крапельним шляхом, або разом з немитими продуктами і виділеннями хворої людини. Збудник захворювання досить стійкий, він здатний кілька місяців жити в молоці, овочах, у стічних водах і фекаліях. Однак, не зазнає впливу дезінфікуючими препаратами і високої температури. Це єдиний спосіб обробки предметів побуту або продуктів, що виключає зараження.

Інкубаційний період поліомієліту триває приблизно два тижні. Спочатку вірус потрапляє в кишечник і фіксується на слизових оболонках. Потім проникає в кровоносну систему, разом з кров'ю поширюється по всьому організму, впливаючи на внутрішні системи і органи. Особливо страждають головний і спинний мозок, оскільки вірус вражає не тільки клітини, але і відходять від мозку нервові закінчення.