МОЗ ліквідувало комісії, які займалися питаннями закупівель ліків

Міністерство охорони здоров’я ліквідувало номенклатурні комісії, які займалися питаннями державних закупівель ліків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила перший заступник міністра охорони здоров’я України Олександра Павленко.

«Минулого тижня ми скасували накази МОЗ про існування робочих номенклатурних комісій та робочих груп, які перебирали на себе частину відповідальності та повноважень щодо формування номенклатури, технічних умов у сфері державних закупівель лікарських засобів. Такого явища у МОЗ вже не існує», - сказала Павленко.

За її словами, ці робочі групи має замінити єдина експертно-технічна група.

"На сьогодні нашою ідеєю є створення єдиної експертно-технічої групи, яка буде працювати з 19-ма програмами щодо потреб населення у лікарських засобах. Ця єдина комісія буде оцінювати потреби, оцінювати національний перелік лікарських засобів (за вимогами ВООЗ) і приймати рішення, за якими номенклатурами будуть здійснюватися державні закупівлі», - зазначила Павленко.

Також вона додала, що вже наступного тижня відбудеться подання нового національного переліку лікарських засобів, які можна було б закуповувати за процедурою державних закупівель.

«Підготовка цього переліку вже завершена у відповідності до процедури ВООЗ. Таким чином, ми отримаємо новий якісний акт, за яким можна обирати ті чи ті лікарські засоби, які закуповуватимуться Україною», - сказала Павленко.