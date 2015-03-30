30% тих, хто проживає на окупованих територіях Донбасу, заявляють про вкрай тяжке становище

Як передає кореспондент УНІАН, про це зазначалося в ході круглого столу на тему: «Гуманітарна карта Донбасу: потреби місцевих жителів і переселенців», ініційованого Гуманітарним штабом Ріната Ахметова.

Посилаючись на дані дослідження потреб у гуманітарній допомозі Донецької та Луганської області, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Наталія Харченко наголосила, що перемир'я в цілому позитивно позначилося на сприйнятті ситуації жителями Донбасу.

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«Порівняно з листопадом-груднем минулого року, сприйняття ситуації людьми значно поліпшилося. 38% опитаних вважають, що ситуація останнім часом поліпшилася і лише 14% - що вона погіршилася. Спостерігається очевидний прогрес. Більше людей оцінюють ситуацію як терпиму - 70%. Про глобальне поліпшення гуманітарної або економічної ситуації говорити не доводиться. За даними репрезентативного опитування КМІС, 75% жителів України підтримують і схвалюють припинення військових дій на Донбасі. Це знаходить велику підтримку серед людей», - сказали Харченко.

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Гуманітарну карту ситуації та потреб Донецької і Луганської областей було розроблено на замовлення Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. В основі карти - дані соціологічного дослідження КМІС, проведеного в березні 2015 року. Ключовий аспект нового дослідження - оцінка потреб жителів Донбасу в динаміці (попередні дослідження проводилися у вересні, жовтні, листопаді та грудні 2014 року), а також потреб переселенців усередині Донбасу.

В опитуваннях, проведених з жовтня 2014 року до березня 2015 року, вивчалися поточні потреби населення в продуктах харчування, медикаментах і непродовольчих товарах, ситуації з роботою медичних, освітніх установ, комунікацій.