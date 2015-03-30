ТОП-5 найнужденніших окупованих міст Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, у ході круглого столу «Гуманітарна карта Донбасу: потреби місцевих хителей і переселенців» соціологи оприлюднили ТОП-5 найбільш нужденних окупованих міст Донбасу.

За словами генерального директора Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Наталії Харченко, найбільш складна гуманітарна ситуація щодо більшості життєво необхідних потреб серед окупованих міст на сьогодні склалася в Дебальцеве.

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«Також до п'ятірки найбільш нужденних міст увійшли Юнокомунарівськ, Іловайск, Щастя і Докучаєвськ. Це міста, які найбільше постраждали внаслідок військових дій. Там, де відбувалися наймасштабніші військові дії, де найбільші руйнування, там люди потребують допомоги найнагальніше. Для нас було несподіванкою те, що до таких проблемних міст належить і Єнакієве»,. - сказала Харченко.

За словами наукового співробітника КМІС Дар'ї Пирогової, крім дефіциту продуктів, медикаментів, є проблеми з медичним обслуговуванням.

«Нові проблеми для березня - не вистачає «швидких» і бензину для них. Наші інформанти кажуть, що вибір медикаментів обмежений, але достатній. Проте грошових засобів, щоб купити ліки немає. Тому лікарські засоби повинні бути в партіях гуманітарної допомоги. Гостро не вистачає миючих засобів, мила, шампунів і т. д.», - сказала Пирогова.

У свою чергу координатор Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, поінформувала, що новим напрямком у роботі штабу стали міста на лінії вогню і прифронтові міста.

«Ця наша внутрішня класифікація, але назви дуже красномовно характеризують ситуацію, в якій опинилися мешканці цих населених пунктів. За рішенням Ріната Ахметова, була організована доставка продуктів, як самі міста, так і виїхали переселенцям. За 3 місяці ми передали жителям найнуденніших населених пунктів - 125 тисяч продуктових наборів. Допомога доставлялася з логістичного центру в Маріуполі. Крім продуктових наборів ми продовжуємо доставляти набори для дітей віком від 0 до 2 років», - сказала Філь.

Гуманітарна карта ситуації і потреб Донецької та Луганської областей була розроблена на замовлення Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. В основі карти - дані соціологічного дослідження КМІС, проведеного в березні 2015 року. Ключовий аспект нового дослідження - оцінка потреб жителів Донбасу в динаміці (попередні дослідження проводилися у вересні, жовтні, листопаді і грудні 2014 р.), а також потреби переселенців всередині Донбасу.

В опитуваннях, проведених з жовтня 2014 р. по березень 2015 р., вивчалися поточні потреби населення в продуктах харчування, медикаменти і непродовольчих товарах, ситуації з роботою медичних, освітніх установ, комунікацій.