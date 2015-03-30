На окупованих територіях Донбасу не вистачає найнеобхідніших продуктів харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Наталія Харченко в ході круглого столу «Гуманітарна карта Донбасу: потреби місцевих жителів і переселенців», ініційованого Гуманітарних штабом Ріната Ахметова.

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За її словами, потреба в базових продуктах залишається дуже високою.

«Що стосується забезпечення продовольчих продуктів на окупованих бойовиками територіях України, то ситуація залишається стабільно складною. Найбільш затребувані крупи, олія, цукор, свіже м'ясо, свіжі молочні продукти. По деяких продуктах ми бачимо зниження потреби, в першу чергу це стосується консервів, згущеного молока. І, навпаки, дуже затребувані, дуже потрібні свіжі продукти. У деяких містах є проблеми з хлібом. У містах, де ведуться бойові дії, є гостра проблема з водою», - сказала Харченко.

Вона також наголосила, що в окупованих містах, окрім дефіциту, ціни на продовольчі продукти вельми високі. «Через продуктову блокаду ціни зросли в рази», - сказала вона.

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У свою чергу, Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, зазначила, що дані дослідження свідчать, що штаб обрав правильну стратегію, зосередившись на доставці мирним жителям Донбасу продуктів харчування.

«Донбас перебуває в ізоляції. Асортимент продуктів став помітно менше, ціни на продукти злетіли, постачальники переорієнтуються на Росію, люди похилого віку і діти ще більше потребують допомоги. Є величезний дефіцит ліків. За перші три місяці роздали на Донбасі понад 1 млн продуктових наборів. Це понад 13 тисяч тонн продуктів. Кількість людей, які щомісяця одержують допомогу від штабу, наближається до 400 тисяч. Усього з початку роботи штабу видано 2 млн 350 тис. продуктових наборів. Гуманітарний штаб надав допомогу 855 тисячам осіб», - зазначила Філь.

Гуманітарна карта ситуації та потреб Донецької та Луганської областей була розроблена на замовлення Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. В основі карти - дані соціологічного дослідження КМІС, проведеного у березні 2015 року. Ключовий аспект нового дослідження - оцінка потреб жителів Донбасу в динаміці (попередні дослідження проводилися у вересні, жовтні, листопаді та грудні 2014 р.), а також потреби переселенців всередині Донбасу.

В опитуваннях, проведених з жовтня 2014 р. по березень 2015 р., вивчалися поточні потреби населення у продуктах харчування, медикаментах і непродовольчих товарах, ситуація з роботою медичних, освітніх установ, комунікацій.