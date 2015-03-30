Близько 90% мешканців окупованих територій Донбасу не хочуть залишати місце проживання

89% жителів окупованих територій Донбасу не хочуть залишати місце проживання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Наталія Харченко під час круглого столу «Гуманітарна карта Донбасу: потреби місцевих жителів і переселенців», ініційованого Гуманітарним штабом Ріната Ахметова.

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За її словами, соціологи очікували в березні нову хвилю міграції, однак цього не відбувається.

«89% опитаних жителів окупованих територій заявляють, що вони нікуди не поїдуть. Зараз на Донбасі залишилися групи, які найбільше прив'язані до місця проживання, які не планують виїжджати. Лише 6% опитаних хотіли б виїхати, але не можуть через ряду обставин. Планують виїхати до літа близько 1% населення. Таких, хто планує виїхати, але «не знають коли» - також 1%. До Європи, США або Канади хотіли б виїхати 5% жителів, але, як правило, ми бачимо, що ці плани не підтверджуються конкретними діями. Це швидше розмірковування про те, що треба щось робити, можливо, потрібно їхати, щось робити», - сказала Харченко.

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«Із загальної кількості опитаних, які планують залишити окуповані міста, до іншої області України виїхали б 42%, до Росії - 30%», - зазначила Харченко.

За словами наукового співробітника КМІС Дарії Пирогової, більшість жителів не хочуть і не мають жодних планів з приводу від'їзду.

«Навіть ті переселенці, які виїхали до інших міст, чекають того моменту, коли можна буде повернутися до Донецька, Горлівки, до свого рідного міста. Для тих небагатьох, хто хоче виїхати, є проблема з відсутністю грошей, місця, куди можна поїхати і незгодою батьків, аби дитина виїжджала», - сказала Пирогова.

Гуманітарна карта ситуації й потреб Донецької та Луганської областей була розроблена на замовлення Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. В основі карти - дані соціологічного дослідження КМІС, проведеного в березні 2015 року. Ключовий аспект нового дослідження - оцінка потреб жителів Донбасу в динаміці (попередні дослідження проводились у вересні, жовтні, листопаді і грудні 2014), а також потреби переселенців всередині Донбасу.

В опитуваннях, проведених з жовтня 2014 по березень 2015, вивчалися поточні потреби населення в продуктах харчування, медикаментах і непродовольчих товарах, ситуації з роботою медичних, освітніх установ, комунікацій.