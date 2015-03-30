На посаду директора Національного інституту раку відібрано чотири кандидатури

Як повідомили УНІАН у МОЗ, протягом 26 та 27 березня члени комісії провели співбесіди із усіма 18 претендентами та мали змогу ознайомитися з їх бачення розвитку Національного інституту раку.

За результатами попереднього відбору, шляхом рейтингового голосування членів комісії, до «наступного туру» було допущено чотирьох осіб: Думанського Юрія Васильовича, Колесник Олену Олександрівну, Осинського Дмитра Сергійовича та Тодурова Івана Михайловича.

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Тепер протягом 10 днів зазначені претенденти мають зустрітися з колективом Національного інституту раку та представити їм своє бачення розвитку установи.

За результатами цих зустрічей, на основі опитування та бачення колективу, Міністр охорони здоров’я України прийме остаточне рішення щодо призначення директора (відповідно до пункту 7.2. Статуту Національного інституту раку, затвердженого наказом МОЗ України від 17.01.2015 р. № 14).

За словами першого заступника міністра Олександри Павленко, думка колективу може стати вирішальною у прийняті рішення про майбутнього керівника національної онкологічної установи.

«Саме діалог із колективом та фаховою спільнотою в обговоренні пропозицій та бачення в управлінні має стати практикою для усіх підприємств в сфері охорони здоров’я під час призначення їх менеджменту. Адже відкритість та фаховість сьогодні вкрай необхідна під час призначень на ключові посади» - констатувала Олександра Павленко.

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Нагадаємо, що наказом МОЗ України від 24.02.2015 р. №17-О «Про проведення відкритого відбору кандидатів на посаду директора Національного інституту раку» створено комісію з відбору претендентів на посаду директора Національного інституту раку до складу якої увійшли фахівці МОЗ України, науковці, провідні онкологи, представники трудового колективу інститут та громадських організацій.

На попередніх засіданнях комісії були отримані необхідні документи від претендентів та допущені до участі у відборі на посаду директора Національного інституту раку 18 осіб.