Японія надала Україні грант на закупівлю обладнання для екстреної медичної допомоги



Україна і Японія підписали угоду між урядами щодо гранту на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів та дослідницьких установ, а також узгодженого протоколу з процедурних деталей та протоколу з протидії корупції.

У церемонії підписання взяли участь Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко, Міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі та Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Сумі Шігекі.

Квіташвілі подякував за надану допомогу, запевнивши, що високотехнологічна апаратура загальною вартістю 4,2 млн доларів (500 млн йєн), яку закупить японський уряд, буде доправлена у лікарні швидкої допомоги областей України.

У свою чергу Сумі Шігекі наголосив на багаторічній тісній співпраці України та Японії і запевнив, що й надалі вона поглиблюватиметься.