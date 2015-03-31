ООН припиняє гуманітарну допомогу мешканцям підконтрольних бойовикам територій

ООН через недофінансування припиняє роздачу продовольства мешканцям підконтрольних бойовикам територій.

Про це повідомляє Громадське радіо, посилаючись на говориться інформацію у звіті Управління ООН з координації гуманітарних питань.

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На програму допомоги жителям Донбасу з запитуваних 316 мільйонів виділили лише 50,5, що дорівнює приблизно 16% від потрібної суми. На підконтрольних владі територіях вимушеним переселенцям також перестануть роздавати готівкові кошти і талони на їжу.

Програма ООН з допомоги переселенцям була представлена 23-го лютого 2015 року.

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У коментарі УНІАН координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова Римма Філь наголосила, що в штабі стурбовані інформацією про можливе скорочення програми з надання гуманітарної допомоги жителям Донбасу.

«Останні дані Гуманітарної карти потреб Донецької та Луганської областей показують, що кожен другий житель територій, непідконтрольних Україні, відчуває потребу в їжі і медикаментах, кожен третій - у засобах гігієни. Вирішити таку масштабну проблему можна тільки спільними зусиллями - України, міжнародних місій та національних благодійних організацій.

Гуманітарний штаб Ахметова продовжує програму надання допомоги жителям Донбасу в повному обсязі. За перші три місяці 2015 року Штаб роздав більше мільйона продуктових наборів та понад 80 тисяч дитячих наборів. А починаючи з серпня 2014 року - 2 млн 400 тис. наборів для виживання. Кількість одержувачів усіх видів допомоги в березні перевищила 450 тисяч осіб. Ми не маємо наміру скорочувати обсяги допомоги мирним жителям Донбасу. Рінат Ахметов ставить завдання перед своїм штабом не зменшувати кількість допомоги і доставляти її тим, хто найбільше її потребує», - зазначила Філь.