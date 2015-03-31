У Луганському медичному університеті обрано нового ректора

Чк повідомили УНІАН у МОЗ, відповідно до статті 42 Закону України «Про вищу освіту», 27 березня 2015 року в Державному закладі «Луганський державний медичний університет» (ЛДМУ) відбулися вибори ректора.

Із 77 осіб, які мають право брати участь у виборах, проголосувало 75 представників медичного університету, що становило у процентному співвідношенні 97,4% виборців.

За результатами голосування претендент на посаду ректора ЛДМУ Ігор Іоффе отримав 61 голос виборців, що становить більше 79,2% голосів виборців, які мають право брати участь у виборах.

Кандидатура Ігоря Іоффе Ігоря повністю відповідає вимогам статті 42 Закону України «Про вищу освіту»: громадянин України, вільно володіє державною мовою, має стаж науково-педагогічної діяльності більше 10 років, науковий ступінь доктора медичних наук, вчене звання професора.

Нагадаємо, враховуючи складну суспільно-політичну ситуацію на Сході країни, Луганський державний медичний університет тимчасово проводить свою діяльність за адресою: м. Рубіжне, вул. Будівельників, будинок 32.