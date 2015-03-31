Батьки рідко визнають ожиріння дітей - дослідження

Проведене у Великій Британії дослідження 2 тисяч 976 сімей показало, що тільки у чотирьох батьки визнали надмірну вагу своєї дитини. За медичними критеріями таких було 369, повідомляє BBCUkrainian.com.

У статті в British Journal of General Practice дослідники вказали, що ожиріння стало новою нормою для суспільства.

Експерти вказують, що дослідження показало весь "жах" епідемії ожиріння.

Національна програма спостереження за дітьми показує, що майже кожна п’ята дитина у віці понад 6 років страждає на ожиріння, а ще 14% - мають надмірну вагу.

Команда науковців з Лондонської школи гігієни та тропічної медицини й Інституту дитячого здоров’я опитали близько трьох тисяч сімей.

Їх запитали, чи їхня дитина страждає на ожиріння, має надмірну вагу, недостатню чи нормальну вагу.

Результати показали, що близько 31% батьків недооцінили вагу своєї дитини.

Точний діагноз ставили тільки у крайніх і очевидних випадках.

"Сучасні батьки не визнають ожиріння у дітей", - заявив ВВС професор Рассел Вайнер з Інституту дитячого здоров’я.

За його словами, якщо батьки не визнають цієї проблеми, тоді навряд чи можуть щось зробити, аби допомогти дітям мати більш здорову вагу.

Вчені пояснюють це тим, що суспільство настільки призвичаїлося до людей з надмірною вагою, що стало значно менше помічати ожиріння.

Директор Королівського товариства громадського здоров’я Ширлі Крамер вважає, що шкільна освіта з якомога ранішого віку має сфокусуватися на важливості активного способу життя та здоровій дієті.

Це допоможе суспільству краще розуміти зв'язок між дієтою та гарним здоров’ям.

"Батьки є ключовими моделями поведінки для дітей, а тому вкрай важливо, аби вони розуміли усі чинники, які впливають на здоров’я", - вважає пані Крамер.

На її думку, рекламна кампанія проти нездорового харчування допоможе у цій ситуації, адже дасть змогу краще рахувати калорії.

"Для фахівців у сфері ожиріння є незрозумілим, чому батьки не можуть сказати, що їхні діти мають надмірну вагу", - розповів ВВС Тем Фрай з Фонду виховання дітей.

Він зауважує, що фахівці іноді можуть дивуватись такому запереченню з боку батьків, проте, коли розуміють, що і професіонали іноді не можуть визнати ожиріння у своїх пацієнтів, загроза епідемії ожиріння стає ще відчутнішою.