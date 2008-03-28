Генпрокуратура відкрила кримінальну справу щодо рейдерської атаки на ВАТ “Індар”

Генеральна прокуратура відкрила кримінальну справу щодо відчуження у держави 70,7% акцій ВАТ "Індар".

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на підсумковій колегії МОЗ України повідомив міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ.

Він зауважив, що “протягом кількох років велась цілеспрямована діяльність з тим, щоб вкрасти у держави понад 70% акцій ВАТ "Індар". “МОЗ спрацювало швидко й адекватно. Ми зверталися в усі інстанції, до перших осіб держави з проханням відкрити кримінальну справу. І, якщо її не розкриють, - держава розпишеться у своїй неспроможності,” – зазначив В.КНЯЗЕВИЧ.

Він звернувся з проханням “не політизувати ситуацію навколо ВАТ “Індар” та завірив, що “забезпечення інсуліну в країні буде без перебоїв та змін.”

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-центру МОЗ, керівництво ДАК "Держмедпром" в особі генерального директора Олега БІРЮКОВА, з порушенням чинного законодавства, без погодження з МОЗ і без дозволу Фонду держмайна України здійснило відчуження 70,7% ВАТ "Індар" на користь іноземної фірми.

Виходячи з того, що керівництво ДАК "Держмедпрому" неодноразово допускало порушення в своїй діяльності, а також з метою забезпечення ефективного контролю за збереженням державної власності, 12.02.08 наказом МОЗ України №25-о усунуто від виконання обов`язків генерального директора ДАК "Держмедпром" Олега БІРЮКОВА. Разом з тим, ухвалою Носівського районного суду Чернігівської області № 2-225/2008 від 22.02.2008 зупинено дію наказу Міністерства охорони здоров`я України від 12.02.2008 № 25-о, у звязку з чим О.БІРЮКОВА було поновлено на посаді.

Згідно із випискою зі зведеного реєстру, отриманого МОЗ 11.03.08 (попередня виписка 22.02.08), стало відомо, що в період з 23.02.08 по 11.03.08 О.БІРЮКОВИМ відчужено 11437581 акцій, номінальна вартість яких складає 57 187 905 грн., що становить 70,7016% статутного фонду ЗАТ "Індар" від ДАК "Держмедпром" на користь Gerist Invest Limited (United Kingdom, Лондон Сьют, 12, 458-458 Стрейд Лондон).

Щодо цього МОЗ звернулося до Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ, Міністерства економіки, Служби безпеки України і до Господарського суду м. Києва з клопотанням про термінове вжиття невідкладних заходів на зупинення рейдерської атаки проти заводу "Індар".