Торік в Україні відчутно зросли показники материнської та малюкової смертності

У 2007 році в Україні зросли показники материнської (на 17,1%) та малюкової (на 13,2%) смертності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на підсумковій колегії МОЗ України повідомив міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ.

За його словами, такі дані пояснюються впровадженням більш достовірної реєстрації випадків материнської смертності.

“Щорічно втрачається майже третина жінок від екстрагенітальних патологій, що ускладнюються вагітністю та пологами. Особливо нас непокоять випадки смертні вагітних від кровотеч – 24% серед усіх причин смертності”, - сказав міністр.

Аналізуючи ситуацію навколо малюкової смертності в Україні, В.КНЯЗЕВИЧ зауважив, що з 1 січня 2007 року Україна впровадила систему реєстрації малюкової смертності (згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я) масою тіла від 500 грамів та терміном гестації (вагітності) від 22 тижнів.

“Досвід європейських країн свідчить, що протягом перших трьох років після переходу на нові критерії реєстрації відбувається об’єктивне зростання рівня малюкової смертності на 20-30%”, - констатував міністр.

Він також поінформував про причини смертності дітей до 1 року за минулий рік. “48,3% - це стани, що виникли в перинатальному періоді, 25,6 % - вроджені вади розвитку”, - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.