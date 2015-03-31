Понад 70 тис. дітей з Донбасу проживають за межами своїх населених пунктів

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра освіти і науки Павло Полянський повідомив під час брифінгу.

"Близько 46,5 тис. дітей з Донецької області проживають і навчаються за межами своїх населених пунктів. Причому близько 10,6 тис. - в межах Донецької області. В інших областях, а також частково за кордоном, ця частка є невеликою - близько 26 тис. дітей шкільного віку і майже 7,5 тис дошкільнят. Луганська область має меншу кількість школярів і дітей в дитячих садках. В цілому понад 26,5 тис. дітей шкільного і дошкільного віку залишили свої населені пункти... До інших областей із Луганської області виїхали близько 15 тис. дітей", - сказав він.

Читайте такожУ зоні АТО проживає близько 300 тисяч дітей

Також Полянський повідомив, що на території, контрольованій українською владою, у Донецькій області проживає понад 9,3 тис. випускників-одинадцятикласників, у Луганській - близько 3,5 тис.

"Натомість на територіях, захоплених російськими військами і терористичними організаціями "ЛНР" і "ДНР" у Донецькій області – більш як 4,5 тис. дітей, які мали б цього року ходити до 11-х класів, і близько 3 тис. - у Луганській області", - сказав Полянський.

Як повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики, станом на 30 березня 2015 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 млн 198 тис. 156 переселенців, або 880 тис. 421 родина з Донбасу і Криму. 355 тис. 648 сім’ї звернулися за призначенням грошової допомоги, 323 тис. 198 з них таку допомогу вже призначено. Всього ж отримувачам перераховано 754, 6 млн. грн.